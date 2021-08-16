وزير الاستثمار: الملتقى السعودي فرصة للاستثمار في الأمن الغذائي

الخرطوم: السوداني

عقد وزير الاستثمار د. الهادي محمد إبراهيم بمكتبه امس اجتماعا ضم وكلاء الوزارات المختلفة بحضور وكيل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي واتحاد أصحاب العمل ومجلس رجال الأعمال السوداني.

وقال وزير الاستثمار إن الاجتماع يأتي استمرارا لاجتماعات اللجنة المشتركة للإعداد للملتقى السوداني السعودي الخاص برجال الأعمال والتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية في الفترة المقبلة، وذلك للاعداد الجيد لطرح المشروعات ذات الأولوية القصوى للبلاد لعرضها في الملتقى وهي تشكل فرصة حقيقية للجانب السعودي خاصة في مجال الأمن الغذائي.

وأوضح د. الهادي أن الاسبوع المقبل يشهد نهاية الاجتماعات واكتمال كافة الترتيبات، داعيا لضرورة ترقية القطاع الخاص ليقود التنمية وتأسيس علاقات متينة بجانب إحكام التنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي.