منتجو دواجن : حالات النفوق طبيعية والارتفاع يقلص المبيعات

الخرطوم: عبير جعفر

تشهد اللحوم البيضاء تراجعا طفيفا في الاسعار، عزاه بعض التجار للوفرة في العرض بالمجازر خاصة، وقالوا لـ (السوداني) إن اللحوم البيضاء أصبحت من الكماليات عند معظم المواطنين لذلك قل طلبهم عليها نتيجة لارتفاع اسعارها.

واكد تاجر لحوم بالخرطوم أحمد علي في حديثه لـ (السوداني) استقرار اسعار اللحوم البيضاء في الارتفاع بسبب الركود ووفرة العرض، مبينا أن سعر كيلو فراخ الشركات (1٫250) جنيه أما فراخ المزارع (1٫100) جنيه ويشهد انعداما بالاسواق، نافيا حدوث زيادة في الاسعار خلال هذه الفترة.

واوضح أن استقرار الاسعار انعكس على إحجام التجار عن شرائها بكميات كبيرة من المنتجين.

واشار منتج دواجن لركود السوق وضعف القوى الشرائية وتراجع الطلب، نافيا حدوث نفوق مما انعكس على استقرار اسعار اللحوم البيضاء، مبينا أن سعر كيلو فراخ الشركات (1٫200) جنيه، متوقعا تراجعا في الاسعار اما فراخ المزارع (1٫200) جنيه للكيلو، واوضح أن ضعف القوى الشرائية ادى لتراجع حجم المبيعات.

وقال تاجر ومنتج دواجن ببحري ابراهيم كمال إن هنالك نفوقا طفيفا في الدواجن بسبب الخريف والفيضانات، واوضح أن الفراخ البيطري لايتحمل ارتفاع درجات الحرارة وفصل الخريف، مضيفا أن هنالك تراجعا كبيرا في الطلب على الفراخ بالاسواق.

و اشار منتج الدواجن أحمد الخير أن هنالك ارتفاعا في تكاليف انتاج وتربية الدواجن، وقال إن هنالك استقرارا في الاسعار نتيجة للوفرة والركود، مبينا أن سعر طبق بيض المائدة (1٫100) جنيه وسعر كيلو فراخ الشركات (1٫200) جنيه.

وقال منتج دواجن بشرق النيل حسن علي إن ارتفاع التكاليف لتربية الدواجن اثر سلبا على تراجع الانتاج، واوضح أن النفوق امر طبيعي في الدواجن ووفقا للظروف المناخية، مشيرا الى أن هنالك عزوفا من المنتجين عن الانتاج لارتفاع الاعلاف، مبينا أن سعر الفراخ بالمزارع يتراوح ما بين (1000-900) جنيه، نافيا حدوث نفوق كبير في الدواجن. وقال المواطن موسى بابكر ‘ن اللحوم البيضاء أصبحت من الكماليات بسبب ارتفاع الاسعار طيلة الفترة الأخيرة، واوضح ارتفاع الطلب على اللحوم البيضاء من قبل الفنادق والمطاعم، مبينا أن سعر الكيلو يختلف من مركز توزيع لآخر وسعر الكيلو (1,100) و (1,250) جنيه، وقال إن هنالك شبه مقاطعة للحوم البيضاء من قبل المواطنين بسبب ارتفاع الاسعار