زيادة رأس مال بنك تنمية الصادرات لـ(٥) مليارات جنيه

الخرطوم: ابتهاج

يستعد بنك تنمية الصادرات، لزيادة رأس المال المصرح به من ١٢٠مليون جنيه الى 5 مليارات جنيه

واعلن مدير البنك النور عبدالسلام ، عن موافقة الجمعية العمومية لرفع رأس مال البنك لمبلغ 5 مليارات جنيه،

وقال في تصريح صحفي عقب اجتماع الجمعية العمومية امس، إن رأس المال يشكل الدعامة الاساسية، في ظل حدة المنافسة المصرفية الراهنة ، خاصة بعد اندماج النظام المصرفي السوداني بالنظام العالمي،وتوقعات دخول مصارف اجنبية للبلاد، ذات مقدرات مالية كبيرة وتقتية متطورة وكفاءات مصرفية، مؤكدا على أهمية مواكبة التطورات الاقتصادية بالبلاد، مشيرا الى اجازة العديد من التوصيات لإجازة تقارير هيئة الرقابة الشرعية للاعوام المالية ٢٠١٨ الي ٢٠٢٠م ، بجانب رفع توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء المجلس بما يعادل ٢،٢٨% من أرباح العام ٢٠٢٠م.