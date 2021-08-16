مستشارة أسرية تكشف الطريقة الصحيحة في التعارف قبل الزواج

كوكتيل: وكالات

كشفت المستشارة النفسية والأسرية، الدكتورة زهرة المعبي، الطرق الصحيحة في التعارف قبل الزواج، مطالبة في الوقت ذاته بإضافة التحليل النفسي والمخدرات في فحص ما قبل الزواج لكل من الشباب والفتيات. وأكدت المعبي خلال حديثها لبرنامج mbc في أسبوع، أنه لا يوجد تعارض في التحليل النفسي والمخدرات في فحص ما قبل الزواج، لأن الأمر سيطبق على الشباب والبنات، خاصة أن البنت قد لا تسلم وتكون مدمنة.

وفيما يتعلق بالتعارف قبل الزواج (بحسب مزمز) قالت إن وجود وسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح الحالي، أصبحت الفتاة تعمل مع الرجل بكل أدب واحترام، في حال أُعجبه ورغب الارتباط بها؛ فلا يمنع من أن يكلمها ويطلب رقم التواصل مع أهلها، وهذا يعتبر أرقى أنواع التعارف.

ورفضت زهرة المعبي، التعارف لمدة شهر أو 3 شهور والخروج في الكافيهات، وقد يحدث الارتباط أو لا يحدث، وهذا خطأ ولا نطالب به، أطالب أن يتعارفوا في حدود الأدب والأخلاقيات، والقيم التي تربينا عليها. واستعانت الدكتورة زهرة المعبي برأى عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، بجواز تكرار الرؤية الشرعية وإمكانية رؤية الخاطب مخطوبته أكثر من مرة، وبأوضاع مختلفة حتى يملأ عينه، سواء كانت جالسة أو ماشية، وغيرها.