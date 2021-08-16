وسط استقبال رسمي وشعبي قافلة (الفاو تناديكم) لمتضرري السيول تصل الفاو

رصد ومتابعة: محاسن أحمد عبد الله

بعد عمل دؤوب ومجهود خيري وإنساني كبير ساهم فيه عدد من الخيرين داخل وخارج السودان على رأسهم أبناء قبيلة البرقو الصليحاب صاحبة اطلاق صوت المبادرة بدعم أهل الفاو.

وصلت قافلة مبادرة قروب (الفاو تناديكم) لمتضرري السيول والامطار بمحلية الفاو بولاية القضارف محملة بالغذاء والكساء يتقدمها وفد المبادرة وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة.

تحرك القافلة من الخرطوم

تحرك الوفد صباح السبت من الخرطوم بعد أن سبقته (الدفارات) المحملة بالمواد الغذائية والكساء وتم وداعها بساحة الحرية في الخرطوم إلى منطقة الخياري للمبيت فيها حتى صباح السبت ليلحق وينضم اليهم وفد المبادرة القادم من الخرطوم وجعل منطقة الخياري نقطة التحرك والانطلاق للفاو.

تقدمت الوفد عربة شرطة انضمت للوفد من نقطة تفتيش الخياري وهي تطلق سارينتها تنبيها بقدوم الوفد ومن خلفها سيارات الوفد والدفارات المحملة بالمواد الغذائية.

استقبال الوفد

استقبل الوفد عند مدخل المدينة استقبالا حافلا على المستوى الرسمي قائد المنطقة العسكرية والشرطة الأمنية والدفاع المدني وممثل قوى الحرية والتغيير.

اما على المستوى الشعبي فكان عدد من العمد ومشائخ القبائل الاخرى بقيادة الامير بهاءالدين أحمد يعقوب بجانب وكيل ناظر قبيلة البرقو الصليحاب بمحلية الفاو الشيخ آدم بلال.

المحلية والإدارات الأهلية

تمت استضافة الوفد والقافلة بطلب من اللجان والادارات الاهلية بالمنطقة داخل مبنى محلية الفاو التي استقبلتهم وعلى رأسهم نائب المدير التنفيذي للمحلية والقيادات الاخرى وتم القاء بعض الكلمات من اهل المنطقة المليئة بعبارات الشكر والثناء لاعضاء المبادرة والمساهمين فيها بالدعم المادي والعيني من داخل وخارج السودان، معبرين عن فرحتهم وامتنانهم الكبير على تلك المبادرة الانسانية لمتضرري اهل المنطقة.

ختام ووداع

في الختام تحدث عدد من ممثلي المبادرة عن الهدف منها والقائمين على أمرها والاشارة المساهمين فيها داخل وخارج السودان ومايمكن أن تقدمه مقبل الايام واستمراريتها لتقديم الدعم المتأثرين بالسيول والامطار في مناطق اخرى وقدموا الشكر الجزيل لكرمهم وحسن استقبالهم على المستوى الرسمي والشعبي.