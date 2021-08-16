ريان الساتة تكشف المثير عن بداياتها

الخرطوم: كوكتيل

كشفت المطربة ريان الساتة عن بداياتها الفنية وذلك من خلال استضافتها في إحدى البرامج الاذاعية، وقالت إنها تعتقد أن بدايتها كان يتخللها نوع من الطيش لأنها ظهرت للجمهور وهي بحلاقة غريبة جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينظرون اليها باستغراب وصارت حديث الناس إبان ظهورها.

وبحسب (كوش نيوز) فقد تطرقت ريان الساتة خلال حديثها إلى توضيح سر (الغمزة) التي كانت مصاحبة للفيديو الضجة التي كانت تغني فيه أغنيتها الشهيرة (احي يالطيف) حيث قالت إنها كانت بصدد توجيهها للمصور من أجل مشاغلته ولم تكن تقصد بها أي شيء آخر كما حلله مشاهدو الفيديو والجمهور.