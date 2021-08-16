الهلال يعود لسكة الانتصارات بثلاثية في مرمى الخيالة

استعاد الهلال نغمة الانتصارات في البطولة المحلية وذلك عقب فوز الفريق مساء امس على هلال الفاشر بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بملعب الهلال في ام درمان ضمن منافسات الدوري الممتاز، وتقدم الهلال بهدف السبق عن طريق المدافع محمد أحمد ارنق وفي الشوط الثاني نجح المهاجم محمد عبد الرحمن في إضافة الهدف الثاني لصالح الهلال بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليبتعد بصدارة هدافين المسابقة المحلية واختتم المدافع واتارا مهرجان الاهداف باضافة الثالث من ركلة حرة.

بالنتيجة حافظ الهلال على صدارته برصيد (65) نقطة بينما تجمد رصيد هلال الفاشر عند (35) نقطة.