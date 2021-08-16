البرهان و حمدوك يدشنان عدداً من مشاريع التنمية بالفشقة

الخرطوم: السوداني

دشّن رئيسا مجلس السيادة والوزراء الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ود. عبد الله حمدوك اليوم الاثنين بمنطقة ود كولي بالفشقة عدداً من مشروعات التنمية، أبرزها كبري ودكولي وذلك بحضور ومشاركة عدد من كبار المسؤولين وقيادات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

ويأتي هذا التدشين في إطار احتفالات ولاية القضارف وقيادة الفرقة الثانية مشاة بالعيد السابع والستين لقوات الشعب المسلحة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة الفترة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري وعلى الرغم مما تواجهه من انتقال معقد، إلا أنها بذلت جهوداً أسهمت في انفتاح السودان على العالم والعودة للمجتمع الدولي، موضحاً أن هذه العودة ستسمح بتوفير الإمكانات للقوات المسلحة من تأهيل وتدريب وتطوير لقدراتها وتأهيلها لحماية الوطن.

وأعلن د. حمدوك التزام الحكومة بالعمل على إنشاء مفوضية تنمية لتساهم في تنمية هذا الجزء العزيز من الوطن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص السودان على إقامة علاقة طيبة مع الجارة إثيوبيا وجعل هذه الجيرة جيرة سلام وتنمية وأمن، مؤكداً بنفس القدر استطاعة السودان حماية أراضيه والدفاع عنها وأضاف “نحن أصحاب حق، وكل المواثيق والعهود الدولية تؤسس بشكل قاطع لسيادتنا على هذه الارض”. موضحاً أن الحكومة لن تسمح بغير ذلك ولن تفرط في شبر من أرض الوطن.

