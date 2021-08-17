بالصورة.. رقم قياسي من الركاب على طائرة أمريكية خلال الإجلاء من كابول

السوداني: وكالات

بعد أن اجتاح مقاتلو طالبان، العاصمة كابول وسيطرتهم على مقاليد الحكم، أخذت عمليات إجلاء دبلوماسيي ومواطني الدول الأخرى تتسارع وسط ارتباك شديد، وفوضى عمت مطار كابول، المنفذ الجوي الوحيد المفتوح نحو العالم الخارجي، والذي اقتحمه مئات الأفغان الساعيين لمغادرة البلاد.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، صورة لطائرة عسكرية أمريكية تحمل 640 لاجئ أفغاني بينهم نساء وأطفال تكدسوا فيها هرباً من بلادهم، أمام النقص الحاصل في عدد الطائرات المخصصة لإكمال عمليات الإجلاء المرتبكة.

وكشفت مجلة “شتيرن” الألمانية عن موقع “ذا درايف” الأمريكي أن تسجيلاً صوتياً لاتصال بين ربان الطائرة وأحد أبراج المراقبة، سأل فيه المراقب الجوي ربان الطائرة عن عدد ركابها، وعند سماعه إجابة ربان الطائرة، صاح المراقب الجوي بدهشة: “ماذا؟ 640 راكباً؟ اللعنة!”.