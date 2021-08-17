لجنة تأبين القدال تستعرض تقارير الاستعداد للاحتفال

الخرطوم: كوكتيل

عقدت لجنة تأبين الشاعر الكبير محمد طه القدال اجتماعاً مساء اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الأستاذ أزهري محمد علي رئيس اللجنة، استعرضت فيه التقارير التي قدمت حول الاستعدادات لفعاليات تأبين الشاعر القدال والتي سوف تقام بقاعة الصداقة يومي 28 و29 من شهر أغسطس الجاري.

و تطرق الاجتماع إلى تفاصيل الفقرات والبرامج خلال يومي الاحتفال، واطمأن الاجتماع على موقف الميزانيات المطلوبة. وأكدت اللجنة مواصلة عملها وتكثيف جهودها حتى يخرج هذا العمل بالمستوى الذي يليق بهذا الحدث الوطني الكبير.