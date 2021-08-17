وفاة ملحن أغنية ” أخاصمك اه” بكورونا

كوكتيل: وكالات

توفى امس الملحن محمد سعد متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفق ما أوردت (البيان) فقد أعلن الشاعر فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، عبر حسابه على فيسبوك خبر الوفاة : «أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم-أمس-، محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم، محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين لكن مقدرش يتعايش مع كورونا اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد، الله يرحمك يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعاه الفنان حمادة هلال عبر فيسبوك: «الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل صبرك على المرض ‏في ميزان حسناتك، أخي وصديقي الملحن محمد سعد ‏اسألكم الدعاء».

ومن أعمال محمد سعد، أغنية «قول تاني كده، وأخاصمك آه» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وأغنية «سيد الغاليين» لراغب علامة..