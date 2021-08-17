دب يتجول في سوبر ماركت بحثًا عن طعام وسط ذهول المتسوقين

كوكتيل: وكالات

في مشهد أثار ذهول المتسوقين، ظهر دب يتجول داخل سوبرماركت في لوس أنجلوس، قبل أن يغادر مسرعًا خارج المتجر، وتمكن مسؤولو الولاية ومسؤول الحياة البرية من اللحاق بالدب في نهاية المطاف في موقف سيارات قريب، وحقنوه بمخدر قبل أن ينقلوه بأمان إلى جبال مجاورة، وفقا لــ”cnn” بالعربية.

واتضح أن مشاهدة الدببة في تلك المنطقة ليست بالأمر غير الشائع، إذ أنها تنزل من الجبال وتبحث عن الغذاء والماء، وقال متحدث باسم مسؤولي الحياة البرية لشبكة ktla إن الجفاف قد يتسبب في زيادة هذا النوع من المشاهدات.

ومن جهة أخرى، تمكنت قوات من خفر السواحل الامريكية – فى وقت سابق من هذا الشهر – من انقاذ رجلاً تعرض لهجمات متكررة من دب رمادي في مخيم كان موجوداً فيه بولاية ألاسكا، وتم انقاذ الرجل بواسطة مروحية، و نجا الرجل من الدب الشرس ولكنه تعرض قبل ذلك لهجمات متكررة على مدار أسبوع تقريبًا حتى تنفيذ عملية انقاذه.