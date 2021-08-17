بدأت معاناته قبل 40 عاما.. قصة رجل محروم من الاستحمام بسبب مرض نادر

كوكتيل: وكالات

بطبيعة الحال، يحرص كثيرون على نظافتهم الشخصية بأقصى قدر ممكن. فيتبعون عددًا من الأساليب التي تحافظ على نقاء وصفاء أبدانهم وبشرتهم، وهو ما يأتي على رأسها الاستحمام. وبعيدًا عن كون الاستحمام وسيلة للحفاظ على نظافة البدن، فإنه حلًا يلجأ إليه كثيرون مع ارتفاع درجات الحرارة. لكن هناك قلة محرومة من هذا الإجراء، فظروفهم الصحية تمنع أجسامهم من ملامسة الماء، وهو ما يعاني منه صاحب الـ 54 عامًا روجر هايوارد، والذي روى تفاصيل آلامه لموقع «nzherald».

ويعاني «روجر» من حساسية ضد الماء، فما أن تلمس قطرة منها جسده تصيبه حكة شديدة. ونتيجة هذه الحالة النادرة، لا يستطيع الاستحمام. عاد «روجر» بذاكرته إلى الوراء وحكى: «حينما كنت في عُمر الـ 18 كنت أتمتع بصحة ونشاط جيدين.

لكن فجأة بدأت أشعر بحكة بعد كل مرة استحم فيها». وتابع: «في إحدى المرات كانت الحساسية شديدة جدًا بعد الاستحمام. ارتديت ملابسي بأسرع ما يمكن وهربت من المنزل، محاولًا التغلب على الحكة. شعرت كأن جسدي يتعرض للهجوم».

بعد عقود، تكيف «روجر» مع نمط الحياة مع حالته النادرة: «كثير من الناس يناقشون عدد مرات الاستحمام. مرة في اليوم؟ 3 مرات في اليوم مثل دواين جونسون؟ كل يوم؟ كل أسبوع؟ بالنسبة لي ولا يوم». بناءً على حالته، يتجنب «روجر» لمس المياه طوال فصل الشتاء.

لكن مع حلول الصيف، بإمكانه أن يسبح لعدد قليل من المرات في المحيط أو داخل حمامات السباحة: «يمكنني أن أفلت خمس أو ست مرات».

وعن محاولات الإفلات من هذه الآلام، روى «روجر»: «جربت أنواعًا مختلفة من الكريمات والصابون ومضادات الهيستامين الموصوفة طبيًا، لكن لم ينفعني شيء». بمرور الزمن، اعتاد جسد «روجر» على عدم الاستحمام، لكنه يحرص على غسل الأجزاء التي تحتاج إلى التنظيف فقط.

ويعيش «روجر» عامه الـ 40 وهو يعاني من هذه الحالة، لكن بات يجيد إدارتها، إلى حد نسيانه لإصابته بها. وقال «روجر» بحسب المصري لايت: «ما زلت أتذكر معاناة الحكة المجنونة قبل أن أتعلم كيفية التعامل معها. كنت أرتدي ملابسي بأسرع ما يمكن بعد الاستحمام وأقلع وأنا أركض في الشارع». وأردف: «يمكن في بعض الأحيان أن أجري، وإذا ارتفع معدل ضربات قلبي ودرجة حرارة جسمي يمكنني تحمل الاستحمام السريع، مع رد فعل تحسسي خفيف فقط. لكن الأمر استغرق وقتًا طويلًا لمعرفة ما يمكن أن يتعامل معه جسدي».