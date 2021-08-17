عبده فزع يكتب: شداد: لن أسمح للهلال والمريخ بتدمير المنتخب معسكر صقور الجديان بالإمارات للمراجعة النهائية والامتحان بالمغرب والاستقرار في التشكيل بعد بروفتي النيجر تعديل في أسلوب لعب المنتخب خوفاً من عيون المغاربة

يستعد المنتخب الأول لكرة القدم للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة؛ لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج إعداده لمباراته المهمة أمام نظيره المغربي في بداية مشوارهما بمجموعتهما في تصفيات مونديال قطر 2022م. ويستمر معسكر المنتخب بالإمارات لمدة أسبوع من 20 أغسطس الجاري إلى 27 منه، وتقرر أن تسافر بعثة المنتخب من الامارات رأساً إلى المغرب بعد الغاء فكرة اقامة معسكر قصير بتونس بعد الفراغ من معسكر الإمارات وهي في طريقها إلى المغرب بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها تونس والمرحلة الاخيرة من اعداد صقور جديان السودان تتضمن اللعب مع منتخب النيجر مرتين يومي 22 و 26 أغسطس الجاري في بروفة هي الأخيرة لصقور الجديان قبل لقاء أسود الأطلسي يوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل بالمغرب.

المونديال الأفريقي والعربي والعالمي يا صقور الجديان:

لا صوت يعلو على صوت المونديال الأفريقي والعربي والعالمي حيث يشارك صقور جديان السودان في البطولات الثلاث وأمامه هدف كبير يسعى للوصول اليه بقيادة الفرنسي فيلود وجهازه المعاون رغم.

الصعوبات إلى تحقيقه … الجميع في مهمة شاقة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة .

بعد تأجيل لقاء القمة.. المنتخب بلا مشكلات :

المنتخب يستعد لشد الرحال إلى معسكر الأمارات استعداداً لمواجهة المغرب بدون آية مشكلات مسبقة خاصة بعد تأجيل لقاء القمة بين الهلال والمريخ والتي ربما تكون لها توابع نفسية على لاعبي هذا الفريق أو ذاك.

أين يقف المنتخب فوق خارطة الكرة الأفريقية؟

لا شك أن تجربتي المنتخب أمام النيجر ستحددان أين يقف المنتخب فوق خارطة الكرة الأفريقية.

تعديل أسلوب لعب المنتخب في بروفتي النيجر ضرورة :

الجهاز الفني للمنتخب مطالب بتعديل أسلوب لعبع في تجربتي النيجر وذلك خوفاً وتحوطاً من العيون المغربية والنيجري .

تلبيه كل طلبات فيلود :

يعلم المدير الفني للمنتخب الوطني الفرنسي هوبرت فيلود أن المرحلة الحالية لا تقبل القسمة على أثنين بعد تلبية كل مطالبة .

هذا مايريده جهاز المنتخب من بروفتي النيجر :

يحاول المدير الفني للمنتخب الوطني الفرنسي هوبرت فيلود الخروج من تجربتي المنتخب مع النيجر بالأمارات بأكبر المكاسب الفنية الممكنة قبل مواجهة المغرب وينتظر أن يدفع الفرنسي بأكبر عدد من اللاعبين خلال المباراتين الوديتين للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية والذهنية ومدى استيعابهم للتعليمات الفنية خلال التدربيات الماضية .

الأستقرار على التشكيل بعد النيجر :

لا شك أنه وبعد تجربتي المنتخب أمام النيجر بمعسكر الأمارات فأن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي فيلود المدير الفني سيحدد التشكيلة الأساسية للمنتخب لمباراته المرتقبة أمام نظيره المغربي .

معسكر الأمارات للمراجعة النهائية :

يمكن التأكيد على أن معسكر الامارات سيكون من آجل المراجعة النهائية في كل شي للمنتخب الوطني خاصة من النواحي الفنية والتكتيكية قبل موعد بداية الأمتحان بالمغرب وكل ما نرجوه ونأمله أن لا يترك الجهاز الفني شيئاً للمصادفة .

مشاهدة شرائط مباريات المغرب :

نتمنى أن يفلح المشرف العام على المنتخب الوطني السلطان حسن برقو في تجهيز أحدث أشرطة مباريات المنتخب المغربي حتي يتمكن الجهاز الفني من الأستقرار على طريقة اللعب وكيفية المواجهة ومواطن القوة والضعف للتعامل معها .

معسكر الأمارات جاد وليس للترفيه والهدايا :

نآمل أن يحرص المدير الفني للمنتخب فيلود على أن يؤكد للاعبيه أن معسكر الأمارات جاد وليس للترفيه وشراء الهدايا التذكارية .

المجموعة صعبة والتعامل بالقطعة هو الحل مواجهة المغرب ليست سهلة لهذا السبب :

المجموعة التي يلعب فيها منتخبنا الوطني في تصفيات مونديال قطر والتي تضم السودان و المغرب وغينيا كوناكري وغينيا بيساو صعبة للغاية عكس ما يردد البعض بسهولة المجموعة ولذلك لابد أن يتعامل معها جهاز المنتخب بنظام القطعة بحيث تكون لكل مباراة أهدافها واستراتيجتها الخاصة ولابد من الحذر في مباراة المغرب والذي يمتاز بالتحرك وحسن الأنتشار والقدرة على المناورة والتهديف وينبغي على لاعبي المنتخب الأنتباه إلى ذلك جيداً .

إنجازات المنتخب وأنكسارات الصمة :

من الممكن وصف عام 2021م والذي يمضي إلى نهايته بأنه عام أنجازات المنتخب الوطني أفريقيا بصعوده إلى نهائيات كاس الأمم الأفريقية بكل مرون بعد غياب دام عشرة سنوات وعربياً بتأهله إلى نهائيات كاس العالم العربي علي حساب نظيره الليبي حيث سيلعب صقور الجديان السودان في مجموعة تضم الي جانبه كل من مصر والجزائر ولبنان.

أما بالنسبة لفريقي القمة الكروية بالبلاج الهلال والمريخ فأن هذا العام يعد عاماً لانكساراتهما بعد فشلهما في تجاوز مرحلة المجموعات في دوري الابطال الأفريقي وأحتلالهما مؤخرة مجموعيتهما اضافة الي خروج هلال التبلدي والامل عطبرة من بطولة الكونفدرالية .

لاعبو المنتخب يمتلكون الروح القتالية :

الجيل الحالي للمنتخب الوطني هو الأفضل لتمثيله في البطولات القارية والدولية والأمر لا يتعلق فقط بالمستوى الفني ولكنه يتعلق بامور كثيرة أخري أبرزها الروح القتالية والرغبة في الفوز على الدوام حيث يقاتلون في كل مباراة من أجل الفوز .

اللواء عامر يشرع في تكوين لجنة انتخابات جديدة للمريخ :

سعادة اللواء شرطة عامر عبدالرحمن النائب الأول لرئيس أتحاد الكرة ورجل المهام الصعبة بالاتحاد والذي يتولي بمفردة ملف الازمة الأدارية بنادي المريخ بتكليف من مجلس الأدارة والذي بات الشغل الشاغل له فقد شرع الرجل في تكوين لجنة انتخابات جديدة لنادي المريخ بعد أعتذار أعضاء اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة عن أداء مهامها وبالفعل رشحت أسماء كثيرة لدخول اللجنة .

هذا هو الأختلاف بين تجمعات المنتخب ومباريات الأندية :

هناك من يعارضون التجمعات التي يقيمها المنتخب الوطني خلال مباريات الدوري وهذا خطأ كبير لأن الأجهزة الفنية للاندية تعطي خطة مباراة ولكن المدير الفني للمنتخب الفرنسي فيلود يعطي خطة تدريب ويستقل كل أيام فترة التجمع القصير سواء في تدريب عملي أو وضع خطة أو شرح نظري وأعادة و وضع المباريات السابقة رؤية للمباريات القادمة .

الفرنسي يكره هذا اللاعب :

لدى المدير الفني للمنتخب الوطني الفرنسي هوبرت فيلود سياسة خاصة في أختيار اللاعبين للمنتخب وأهم مواصفاته أن يصنع نفسه قبل الفريق وأن اللاعب الذي يثير المشكلات لا مكان له بالمنتخب .

جنود مجهولون في المنتخب :

هناك جنود مجهولون بالمنتخب الوطني أمثال حسين الياس المدير الإداري والفاتح مسئول المعدات الرياضية وكلاهما يعملان بعيداً عن الضوضاء والأضواء ويستحقان التقدير والأشارة والتحفيز على جهودهما المقدرة .

رافضاً المساس بالوطني الدولي شداد لن أسمح بتدمير المنتخب :

قال الدكتور كمال شداد أن المنتخب الوطني عاني كثيراً من آجل استجلاب نادي الهلال والمريخ لانصاف المحترفين والذين يشاركون في المباريات على حساب اللاعب الوطني الدولي الذي يجلس في مقاعد الإحتياطي لتقدم فرصتهم تماماً والنتيجة الطبيعية لما يدور في الهلال والمريخ تضرر المنتخب الوطني وأضاف د.شداد أن الخطر الحقيقي الذي يواجهة المنتخب تحت مواجهة بحسم وصدامه برفض طلب الهلال و المريخ بالسماح لهما بفترة انتقالات استئنائية للتقاعد مع محترفين أجانب جدد للاستعانة بهم في البطولة الأفريقية وهو ما يؤدي إلى تدمير المنتخب والذي لن نسمح به أطلاقاً حرصاً على مسيرة المنتخب ومستقبله في مرحلة التحدي المقبلة قارياً و دولياً .

ترسم في ياوندى.. مواجهات الكبار أن يقع منتخب السودان في قرعة “الكان”

يخطى كثيراً من يعتقد أن قرعة أي بطولة من بطولات العالم ليست الا مرجعاً أو جدولاً يحدد للفرق المشاركة من ستواجه ومع من ستلعب بإعتبارها خارطة الطريق التي هي مسيرة الجميع الي الأدوار المختلفة وهي بالفعل كذلك ولا جدال في هذا ابداً فما دامت هناك بطولة فلابد أن تكون لها قرعة والتي تمثل حدثاً استئنائياً قيمته و وزنه ولم يعد الناس يترقبونها بشغف وأهتمام شديدين فقط ولكن صاروا أيضاً يتنافسون كثيراً حولها ويختلفون.