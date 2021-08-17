الكشف عن موعد عودة تيري

حصلت (السوداني) على تفاصيل جديدة بشان الموعد المحدد لعودة مهاجم المريخ سيف تيري. ووفقا لما تحصلت عليه الصحيفة من مصادر مقربة من اللاعب تيري فان الاخير دخل في المراحل الاخيرة من التأهيل البدني وينتظر أن يكون مؤهلا للعودة والانضمام الى التدريبات الجماعية مع زملائه خلال 10 ايام ويخضع تيري لبرنامج تاهيلي خاص تحت اشراف المعد البدني السابق للفريق اسلام جمال بالعاصمة المصرية القاهرة ويرافق اللاعب في البرنامج التأهيلي لاعب الهلال السابق شرف الدين شيبوب الذي يخضع الى برنامج بدني من اجل المحافظة على لياقته البدنية لكون اللاعب يخطط للعودة القوية والانضمام الى احد الاندية الكبيرة خلال فترة التسجيلات القادمة.