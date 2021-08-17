تفاصيل رؤية غارزيتو بشان اجانب المريخ

تقرير اخباري : السوداني

قال مصدر مقر ب من مدرب المريخ غارزيتو ان الاخير لم يتخذ اي قرار بشان اللاعبين الاجانب مشيرا الى ان كل ما يتم تداوله في الاعلام هو محط اجتهادات لافتا النظر الى أن المدرب الفرنسي حريص على منح اللاعبين الاجانب فرصهم بالتساوي قبل اصدار الاحكام عليهم بشكل نهائي ولفت النظر الى ان اللاعب البوركيني بانغا لم يحصل على الفرصة بسبب ظروف اصابته ولكونه في الاصل غير جاهز من الناحية البدنية، بينما حصل المحترف النيجيري اديلي على فرصته وشارك بصورة طبيعية مع الفريق قبل ان يتم استبعاده في المباراة الاخيرة لاسباب فنية وهذا لا ينتقص منه وانما جاء وفق تقديرات المدير الفني بينما اشار الى ان اللاعب النيجيري الاخر توني في الاصل مصاب ولم يتم استبعاده من فراغ وانما بناءٍ على عدم قدرته على المشاركة لافتا النظر في الوقت نفسه ان المدرب الفرنسي سيصدر قراره بشأن اللاعبين الاجانب عقب اكتمال التقييم بشكل نهائي ولم يستبعد ان تكون هناك تعاقدات مع لاعبين آخرين وفق ظروف الفريق وحاجته الفنية كما اكد أن استمرار اللاعبين الثلاثة او بعضهم يخضع في النهاية للجهاز الفني وبالتحديد المدير الفني الفرنسي.