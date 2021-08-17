نادي الشرطة يشكر رئيس اتحاد القضارف

قدم مجلس إداراة نادي الشرطة القضارف خالص الشكر والتقدير لاعضاء اتحاد كرة القدم القضارف وخص الشكر للرئيس الاستاذ عبد الرحمن التهامي لدعمه السخي ومؤازته للفريق في مباراته أمام هلال كادقلي التي كانت ثمارها فوز الشرطة بنتيجة ثلاثة اهداف لهدف وقد وجد الفوز الغالي صداه الايجابي لدى محبي وأقطاب الفريق وللاستاذ التهامي من خلال متابعته ودعمه المعنوي للاعبين من داخل الاستاد وقدم حافزا خاصا للاعبين بمناسبة الفوز الغالي وقوبلت هذه المساندة المعنوية والمادية بالإشادة والتقدير من إدارة مجلس نادي الشرطة وذكر نائب الأمين العام الاستاذ صلاح كشة أن مايحققه الفريق من انتصارات هو بمثابة نتيجة طبيعية للمساندة الاتحاد وأعضاء إدرادته ومتابعتهم ودعمهم المستمر للفريق.