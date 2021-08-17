حميدتي يوضح آخر تطورات بث مواجهات المنتخب

أوضح المهندس نصرالدين أحمد حميدتي نائب رئيس اتحاد الكرة انهم وبعد تسلمهم خطاب رسمي من اتحاد الإمارات لكرة القدم حول نقل مباراتي السودان والنيجر الوديتين؛ اللتين ستلعبان بإمارة دبي يومي 22 و26 اغسطس الجاري، وأبان حميدتي ان الباب مازال مفتوحاً امام القنوات السودانية التي ترغب في بث المباراتين، وكان الاتحاد قد حدد رسوم رمزية بواقع 250 الف جنيه للمباراة، وذلك تشجيعاً للنقل وربط المشاهد السوداني بالمنتخب الوطني .

نائب رئيس الإتحاد أوضح ان هذه مناشدة اخيرة، وكشف بأنه حتى الآن تقدمت قناة واحدة بطلب رسمي لنقل المباراتين آملاً التداعي من بقية القنوات في سداد الرسوم وتكملة الإجراءات في الاتحاد؛ حتى يتسنى مخاطبة اتحاد الإمارات والتكملة مع قناة ابوظبي لرفع الشارة الى القنوات الراغبة بعد التنسيق المفترض.