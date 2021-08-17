المُختارون للعمل في الخارجية: لا تُوجد محسوبية في إجراءات التعيين بالوزارة ومُستعدون للقاء بلجنة رئيس الوزراء

الخرطوم: السوداني

انتقدت لجنة المختارين للعمل بوظائف وزارة الخارجية، الحملة المُمنهجة التي وُجِّهت ضدهم بهدف الطعن في أهليتهم واستيفائهم لشروط ومعاينات الاختيار للعمل في الوظيفة.

وعابت اللجنة في بيان لها الثلاثاء، انجراف كثير من الأوساط السياسية والعلمية والمهنية وراء القدح في أحقيتهم للالتحاق بالخارجية دون تثبت أو اجتهاد، فضلاً عن التدثُّر بثوب الثورة وشعاراتها وإلقاء الاتهامات بالمحسوبية في عملية الاختيار للوظائف، وعدم الاتصال بالمختارين للعمل أو استنطاقهم للتعرف على عملية التوظيف وسير المعاينات والتأكُّد من شبهة المحسوبية من عدمها، وأعلن المختارون للعمل بالخارجية استعدادهم لمُقابلة اللجنة التي شكّلها رئيس الوزراء مؤخراً بغرض معالجة قضية وظائف الخارجية.

وقال البيان إن جميع المتنافسين على وظائف الخارجية يعلمون أنّ الذين وقع عليهم الاختيار ليسوا “راسبين أخذوا مكان الناجحين عبر الفساد والمحسوبية” وفق ما تم تصديره للرأي العام، ولكنهم وصلوا إلى تلك الوظائف بنجاحهم واجتيازهم لكل المُعاينات والامتحانات التي أُجريت بغرض التوظيف ولا شئٌ آخر.

وأكّدت أنّ بعض الزملاء المستبعدين ظلوا يهنئونهم على النجاح والتفوق بعد اجتياز المُعاينات جميعها، ولكنهم الآن يشككون في الأمر وأصبحوا جزءاً من الحملة، وأشارت اللجنة إلى أن عملية الاختيار للعمل بالخارجية تمت وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وهي سليمة ولا توجد بها شبه تجاوز، لافتةً إلى أن الرحلة بدأت منذ الإعلان عن الوظائف ومن ثم الخُضوع لامتحان قياس القدرات والامتحان الإلكتروني الذي اشتمل على أسئلة متنوعة، موضحةً أن كل من أحرز “20” درجة فما فوق انتقل إلى المرحلة الأخرى، وكل من أحرز “11” درجة فما دون اُستبعد من المنافسة، ونبّه البيان إلى أن الناجحين انتقلوا بعد ذلك إلى الامتحان التحريري بجامعة الخرطوم، وهي جهة مشهود لها بالكفاءة والحياد، وأكّدت اللجنة أنه عقب نتائج الامتحان التحرير وفقاً للمعايير المتبعة لم تكن هناك أي اعتراضات على الأمر.

لافتةً الى أنّ الأزمة بدأت بفعل الامتحان الشفهي أو المقابلة الشخصية التي تعتبر حاسمة في عملية الاختيار، وتعتمد بشكل أساسي للتعرف على مهارات ومقدرات الشخص المتقدم لوظائف الخارجية، وهذه اللجنة مكونة من سفراء وممثلين لمفوضية الاختيار، وخبيرة في علم النفس.

وطالب المختارون للعمل بالخارجية بإنصافهم وردّ الاعتبار إليهم من الإعلام والرأي العام وزملائهم المتنافسين معهم والوزارة ومفوضية الاختيار، وكشف المختارون عن عقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق ودحض الشائعات المتعلقة بمن تم اختيارهم للعمل في الخارجية.