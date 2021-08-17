مطالب بإعادة فتح قنصلية السودان في الإسكندرية

الخرطوم: السوداني

طَالَبت الجالية السودانية بالإسكندرية بضرورة إعادة فتح القنصلية، نسبةً لتزايُد أعداد السودانيين بالمدينة والتي تجاوزت الـ١٢٠٠٠ نسمة، بالإضافة لطلاب الجامعات ومبعوثي الدراسات العليا وأطباء الامتياز والقادمين للعلاج.

وناشد رئيس الجالية الأستاذ محمد بشير، السُّلطات التعليمية بأهمية التصديق بمدرسة سودانية رسمية، نسبةً لعدد السودانيين الكبير بالإسكندرية، حيث يرغب الجميع في دراسة المنهج السوداني.

وقال بشير لـ(السوداني)، إنّ رسوم المعاملات القنصلية بسفارة السودان في القاهرة باهظة جداً لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لغالب أسر الجالية، وأضاف (خاصة وأنّ أغلب أفراد الجالية من ذوي الدخل المحدود مُقارنةً بالمغتربين في الدول الأخرى).

ونادى محمد بشير بإعادة النظر مع السلطات المصرية في رسوم بطاقة الإقامة وغرامات التخلف عن العودة إلى السودان.