عاجل: ‏البنتاغون يعلن عن مشاورات بين قائد القيادة المركزية الأمريكية وقادة طالبان في الدوحة. ويقول: “القيادات العسكرية الأمريكية تتصل مع القيادات العسكرية لطالبان عدة مرات خلال اليوم الواحد ونترك نتائج هذه الحوارات تتحدث عن نفسها”.

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عاجل: مسؤولون في الجيش الأمريكي والاستخبارات قاموا بتحذير الرئيس بايدن من تراجع الوضع الأمني في أفغانستان، وأبدوا قلقهم تجاه قدرات قوات الأمن الأفغانية وقدرة طالبان للسيطرة على المدن الأفغانية الكبرى. وفقاً لوول ستريت جورنال.
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عاجل: مسؤولون في الجيش الأمريكي والاستخبارات قاموا بتحذير الرئيس بايدن من تراجع الوضع الأمني في أفغانستان، وأبدوا قلقهم تجاه قدرات قوات الأمن الأفغانية وقدرة طالبان للسيطرة على المدن الأفغانية الكبرى. وفقاً لوول ستريت جورنال.
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