عاجل: ‏البنتاغون يعلن عن مشاورات بين قائد القيادة المركزية الأمريكية وقادة طالبان في الدوحة. ويقول: “القيادات العسكرية الأمريكية تتصل مع القيادات العسكرية لطالبان عدة مرات خلال اليوم الواحد ونترك نتائج هذه الحوارات تتحدث عن نفسها”.