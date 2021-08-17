عاجل: ذبيح الله مجاهد، الناطق الرسمي باسم طالبان، يعلن أن الاتفاق مع واشنطن بعدم مهاجمة قواتها مستمر حتى 11 سبتمبر، والمتحدث باسم البنتاغون يقول ان عمليات الإجلاء ستنتهي بنهاية 31 أغسطس