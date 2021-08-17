عاجل: ذبيح الله مجاهد، الناطق الرسمي باسم طالبان، يعلن أن الاتفاق مع واشنطن بعدم مهاجمة قواتها مستمر حتى 11 سبتمبر، والمتحدث باسم البنتاغون يقول ان عمليات الإجلاء ستنتهي بنهاية 31 أغسطس

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عاجل: البنتاغون يعلن عن مشاورات بين قائد القيادة المركزية الأمريكية وقادة طالبان في الدوحة. ويقول: “القيادات العسكرية الأمريكية تتصل مع القيادات العسكرية لطالبان عدة مرات خلال اليوم الواحد ونترك نتائج هذه الحوارات تتحدث عن نفسها”.
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عاجل: البنتاغون يعلن عن مشاورات بين قائد القيادة المركزية الأمريكية وقادة طالبان في الدوحة. ويقول: “القيادات العسكرية الأمريكية تتصل مع القيادات العسكرية لطالبان عدة مرات خلال اليوم الواحد ونترك نتائج هذه الحوارات تتحدث عن نفسها”.
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