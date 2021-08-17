bankak mawjood

عاجل: ذبيح الله مجاهد، الناطق الرسمي باسم طالبان، يعلن أن الاتفاق مع واشنطن بعدم مهاجمة قواتها مستمر حتى 11 سبتمبر، والمتحدث باسم البنتاغون يقول ان عمليات الإجلاء ستنتهي بنهاية 31 أغسطس

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By alsudani 0
alsudani
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