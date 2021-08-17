شرطة الخرطوم تلقي القبض على المتهم بقتل تاجر بـ”الحاج يوسف”

الخرطوم: السوداني

نجح فريق مشترك من مباحث محلية شرق النيل و مباحث التحقيقات الجنائية فرعية شرق النيل في القبض على الجاني المتهم بمقتل تاجر أمام متجره (بقالة) بضاحية الحاج يوسف الردمية وتحريز أدوات الجريمة.

وقال العميد شرطة هناي محمد مدير شرطة محلية شرق النيل في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أن خلفية البلاغ تعود الى ورود بلاغ من شقيق المجني عليه والذي أبلغ عن تعدي مجهول (بالطعن) على شقيقه الذي كان ينام أمام بقالة بالردمية مما أدى إلى وفاته.

وعلى إثر ذلك تحرك فريق مشترك من مباحث رئاسة المحلية وفرعية المباحث والتحقيقات الجنائية شرق النيل الى مكان الحادث بمعية فريق مسرح الحادث وبمعاينة الجثة واخذ الصور والبصمات وتحريز المعروضات منها (فأس ومنشار وطبلة وخاتم فضة) وإرسال الجثة إلى المشرحة بموجب اورنيك 8 جنائي لمعرفة اسباب الوفاة .

عقب ذلك نفذ الفريق المشترك عملية أمنية دقيقة تم بموجبها الوصول الى معلومات ميدانية مهمة مكنتهم من ضبط المتهم وبعد اخضاعه للتحريات اقر بارتكابه للجريمة وارشد عن كافة الأدلة والدوافع لارتكابه للجريمة بجانب كيفية تنفيذها ويعكف فريق التحريات لاستكمال كافة الجوانب توطئة لتقديم اوراق البلاغ للعدالة.