٦٤٣ مليون دولار لتأهيل السكة حديد

الخرطوم: ابتهاج متوكل

كشف المدير العام لهيئة سكك حديد السودان المهندس وليد محمود أحمد، عن خطط لإعادة تأهيل وتشغيل هيئة السكة حديد ، تنفذ خلال الفترة الانتقالية بتكلفة تبلغ ٦٤٣ مليون دولار، وقال في حوار ينشر بالداخل لـ(السوداني) أن الهيئة وضعت خطة ” اسعافية وعاجلة”، بناء على الوضع الراهن، سميت بالخطة “الصفرية”، بتكلفة ١٧ مليون دولار تستمر الى نهاية العام الجاري، حتى تصل الهيئة الى ” نقطة التعادل، وتشيل نفسها وتسترد عافيتها”، واضاف : تسبب التغول والتعدي في تراجع كيلومترات السكة حديد من ٤.٨ الى ٢.٤ كلم.

واوضح وليد، أن الهيئة قامت بتفعيل عقد وقع في العام الماضي مع شركة (زيانغ) الصينية لتوريد ٢٧ وابورا سفريا ولنقل البضائع ، لافتا الى وجود حوالى ٢٣ وابورا امريكيا صناعة تحتاج الى التأهيل ، وقفت خلال الفترة الماضية بسبب قطع الغيار.

مشيرا الى أن عودة قطار بورتسودان، اعطت “اشارة خضراء” لاستيراد ٦ وحدات لقطار الشرق، وحدتين لسنار ( السلطنة الزرقاء) ، والقطار المحلي المشترك ركاب وبضائع، نيالا بابنوسة ، ثم قطار حلفا .