فنية اصلاح(قحت) تعلن تحفظها على الية مبادرة حمدوك

الخرطوم: السوداني

أعلنت اللجنة الفنية لاصلاح الحرية والتغيير تحفظها علي الالية التي طرحها رئيس مجلس الوزراء حول مبادرته (الطريق الى الامام).

وبررت اللجنة تحفظها في تصريح صحفي عقب اجتماع عقدته امس، الى عدم التكوين العادل للالية، فضلا عما وصفته بالترهل الواضح في تكوينها الذي يعيق عملية الاصلاح المنشودة، واضافت: تجاهلت الالية جوهر الازمة فى انقسام قوى اعلان الحرية و التغيير. داعية في الوقت ذاته لاجتماع اللجنة القانونية التابعة للجنة الفنية لاجتماع عاجل بغرض مراجعة قانونية الالية التي تم طرحها في اطار الوثيقة الدستورية .

وجددت اللجنة الفنية دعمها لمبادرة رئيس الوزراء التي طرحها وجمع المبادرات وتقوية وإصلاح الحاضنة السياسية وذلك في الاطار القانوني للوثيقة الدستورية، مشددة على أهمية على ضرورة السعي لوحدة قوى الثورة الحية والعمل علي إصلاحها بمايحقق فاعليتها لتحقيق أهداف الثورة، وستواصل اللجنة الفنية اجتماعاتهما بهدف الوصول لرؤية مشتركة حول عملية الإصلاح ، وأكد الإجتماع على ضرورة التواصل مع كل القوى التي ساهمت في إنجاح ثورة ديسمبر المجيدة بقية الوصول على رؤيتها وإشراكها في المصير الوطني.