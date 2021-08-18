ولاية الخرطوم تقرر إغلاق السوقين المحلي والمركزي عند الثامنة مساءً

الخرطوم: السوداني

أصدر المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم أحمد السماني؛ قراراً بإغلاق السوقين المحلي والمركزي بالخرطوم عند الساعة الثامنة مساء.

وبحسب إعلام ولاية الخرطوم نصَّ القرار على إيقاف كافة عمليات البيع والشراء بعد الساعة الثامنة ومنع المبيت بالسوق المحلي و المركزي.

وأوضح السماني أن الهدف من القرار هو منع التفلتات الأمنية والتعديات التي تحدث من وقت لآخر بجانب ترتيب الأوضاع بالسوق، وإيقاف السرقات الليلية التي تتعرض لها المتاجر ومحاربة الظواهر السالبة الناتجة عن الأندية الليلية وبعض الأنشطة الأخرى.

واشار إلى أن القرار سيعمم على كافة الأسواق بالمحلية بالإضافة إلى أنه سيشمل تنظيم ساعات عمل بائعات الشاي بتلك الأسواق ليكون متزامناً مع مواعيد الإغلاق.