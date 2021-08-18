وزير الصناعة يشكل مجلس تنظيم صناعة السكر

الخرطوم: السوداني

أصدر وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، قرارًا بتشكيل مجلس للسكر، لتوليّ مسؤولية تنظيم صناعة السكر في السودان ووضع السياسات والموجهات والإشراف على الأنشطة المتعلّقة بالقطاع، وضمّ المجلس وزير الصناعة رئيسًا، والعضو المنتدب لشركة سكر كنانه رئيسًا مناوبًا وعضوية آخرين.

ومنح قرار الوزير المجلس الاستعانة بلجنة خبراء السكر ومن يراه مناسبًا في إعانته على تنفيذ مهامه، وتمثّلت مهام واختصاصات المجلس في رفع مستوى صناعة السكر في السودان وتحديثها ورفع مستوى العاملين فيها من النواحي الفنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وبناء خطة لاستيعاب الطاقات الشبابية والنساء في القطاع، وترسيخ مفاهيم وأعراف إنتاج وتجارة السكر والمنتجات الإضافية واتباع نظم وإجراءات موّحدة ووضع مواثيق وأخلاقيات للصناعة تلتزم بها كلّ المؤسسات العاملة في القطاع، وحدّد مهام المجلس بتبني ودعم الخطط والسياسات التب تساهم في تطوير منظومة المزرعة وتحديث سلالات قصب السكر ووسائل الريّ لزيادة إنتاجية الفدان، ووضع سياسات تكفل التعاون وتبادل المعرفة والمنافسة الحرّة بين شركات السكر في مناخ اقتصادي مفتوح ، بجانب دعم الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين شركات السكر وبين المؤسسات المختصة في إنتاج وتسويق السكر في الخارج.