التربية والتعليم تعلن (٦) موجهات لضبط وتقنين العام الدراسي الجديد بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

كشفت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عن (٦) موجهات وضوابط للعام الدراسي2021-2022، وقالت إن هذه الموجهات تهدف لضبط وتقنين مؤسسات التعليم بولاية الخرطوم.

وشدد مدير الإدارة العامة للمرحلة الثانوية بالولاية بابكر البخيت، في تصريحات أمس، على عدم ممارسة أي نشاط تعليمي دون الحصول على تصديق صادر عن وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، بجانب التزام مؤسسات التعليم الخاص والأجنبية بتدريس المنهج القومي المقرر من المركز القومي للمناهج والبحث التربوي.

ومن ضمن الموجهات بحسب بابكر، عدم تدريس أي مواد أو مقررات إضافية إلا بإذن مكتوب من الوزارة مع ضرورة التزامها بالتقويم الدراسي الذي تحدده الوزارة مع مراعاة المدارس ذات المنهج الاجنبي والعطلات الرسمية.

كما دعا بابكر، المدارس الالتزام بما تحدده الوزارة فيما يختص بنظم التعليم والامتحانات، مشددا على ضرورة تكوين مجلس الأمناء الموحد والمجلس التربوي داخل المؤسسة لتجويد الأداء، مشيرًا إلى منع قبول أو تحويل أي طالب إلا بشروط وضوابط الوزارة.