رئيس الوزراء: التعيينات في الخدمة المدنية يجب ربطها بتحقيق أهداف الثورة

الخرطوم: السوداني

شدد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أهمية ربط التعيينات في الخدمة المدنية بتحقق أهداف الثورة في العدالة والشفافية والفعالية، منوها لدى ترؤسه الجلسة الدورية رقم (27) لمجلس الوزراء، امس الى أهمية ذلك في بناء خدمة مدنية محترفة ترتكز على الكفاءة.

وأكد اجتماع مجلس الوزراء بحسب(سونا) امس، على أهمية أن يتم الاختيار للخدمة المدنية عبر معاينات شفافة ونزيهة تحقق اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب لرفع كفاءة الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين، وتراعي كافة العوامل المتصلة بالسلام والتهميش والنوع، مع أهمية مراجعة التعيينات خلال الفترة السابقة وتصحيح أي وضع غير سليم.

وأمّن الاجتماع على أهمية تفعيل دور المفوضية القومية للاختيار للخدمة المدنية القومية وإعادة هيكلتها لإعادة التقاليد الراسخة في التعيين والانتساب لسلك الخدمة المدنية القومية، فمفوضية الاختيار هي المعنية بالأساس بالتوظيف في مدخل الخدمة.

ووجه المجلس بضرورة تأهيل مفوضية الاختيار من حيث الكادر البشري وإزالة التحديات المالية التي تواجهها، وأوكل المجلس لوزيرة العمل والإصلاح الإداري مهمة تقديم تصور كامل حول هذا الموضوع لمجلس الوزراء، مع تشكيل لجنة لوضع ضوابط للتعيين في الوظائف القيادية والتي لا يتم التوظيف لها من خلال مفوضية الاختيار.