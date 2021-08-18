(السُّوداني) تكشف تفاصيل انفجار شاحنة مُحمّلة بمواد كيميائية بمعبر أرقين الحدودي

الخُرطوم: اليسع أحمد

أكّد مُدير معبر أرقين الحدودي، العميد د. مُبارك داؤود، انفجار شاحنة مصرية (دفّار) مُحمّلة بمواد كيميائية داخل حظيرة المعبر نهار أمس عند الثانية عشرة ظُهراً.

وقال داؤود في تصريح خاص لـ(السُّوداني)، إن الشاحنة تتبع لمصانع نسيج العُمرابي بولاية الخرطوم، وأوضح أن المواد الكيميائية التي على متنها عبارة عن أصباغ ومُبيّضات وخيوط نايلون حمولتها 9 اطنان.

وكشف داؤود لـ(السوداني ) أن سبب الانفجار حسب إفادة إدارة المواصفات والمقاييس بالمعبر هو اشتعال ذاتي نسبةً لارتفاع درجات الحرارة واحتكاك المواد الكيميائية مع بعضها بالشاحنة، وشكا من عدم توفُّر وسائل إطفاء للحرائق بالمعبر مما أدى إلى استعانتهم بفريق إطفاء الجانب المصري بالمعبر لإنقاذ الموقف، ونفى تَضرُّر 4 شاحنات من الحريق بالمعبر، ونوّه إلى تسلُّل النيران لشاحنة واحدة مُحمّلة بالسيراميك بالقُرب من الانفجار وتمت السيطرة على النيران في حينها قبل تلفها، مُؤكّداً سلامة الأرواح بالمعبر من قادة الشاحنة والموظفين، مُشيراً إلى تفحُّم تام للشاحنة وبضائعها.