السجن والغرامة لشرطي بالجمارك في قضية تهريب ذهب عبر المطار

الخرطوم: السوداني

قضت محكمة جنايات الأوسط والخرطوم بالسجن والغرامة على متهمين، أحدهما جندي بشرطة الجمارك، بتهريب كمية من الذهب عبر مطار الخرطوم.

وتمت الإدانة تحت المواد ٥٧ (١) (٢) من القانون الجنائي للمتهمين الأول والثاني

في البلاغ بالرقم

٣٢٨٦\ ٢٠٢٠ بتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٠م تحت المادة ١٤٣\١٤٤ من القانون الجنائي والذي كان الشاكي فيه محمد مجذوب ميرغني.

وقضت المحكمة على المتهم الأول بالسجن خمس سنوات من تاريخ القبض عليه والغرامة ٥٠٠٠٠٠ جنيه بالعدم السجن لمدة عام، كما قضت على المتهم الثاني شرطي الجمارك بالسجن خمس سنوات من تاريخ القبض عليه والغرامة ٥٠٠٠٠٠ جنيه وبالعدم سنة سجن، كما قررت المحكمة مُصادرة الذهب لصالح حكومة السودان.

الجدير بالذكر أن اكتشاف تهريب الذهب في هذه القضية، قد تم عبر أفراد التأمين التابعين لبدر للطيران، بعد اشتباههم في المتهم الثاني التابع لشرطة الجمارك.

وسبق لرئيس بدر للطيران الباشمهندس أحمد أبو شعيرة، قد ذكر في مواجهة مكشوفة بحضور وزير الداخلية أن أفراداً من شرطة الجمارك ضالعون في عمليات تهريب الذهب، بينما تسعى جهات مشبوهة، عبر حملات منظمة إلصاق الاتهامات الكاذبة بشركة بدر للطيران.