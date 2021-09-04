جلوس (1475) طالباً وطالبة لامتحانات الالتحاق بجهاز المخابرات العامة

الخرطوم: وجدان طلحة

جلس (1475) طالباً وطالبة، اليوم للامتحانات التحريرية، لاستيعاب ضباط بجهاز المخابرات العامة، كأول دفعة بعد ثورة ديسمبر، وذلك بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية.

وقال مدير الأكاديمية الفريق د. عبد الرحمن محمد أحمد، في تصريحات صحفية: “لأول مرة يتم إجراء الامتحانات في الأكاديمية بدلاً من جامعة الخرطوم، لأن الموقع مهيأ تماماً لاستقبالهم”، مشيراً إلى أن هذه الدفعة تضم طلاباً من جميع ولايات السودان، وستكون إضافة لعمل الجهاز، وأوضح أن التقديم تم إلكترونياً وفق المعايير التي تم وضعها من بينها الكفاءة.

من جانبه، قال وكيل الأكاديمية ورئيس لجنة امتحانات الدفعة (43)، العميد د. عبيد محمد أحمد، إن الجهاز فتح فرصة لاستيعاب ضباط تخرجوا بتقدير ممتاز وجيد جداً، مشيراً إلى عدد من الإجراءات تم اتخاذها حتى يكون الاستيعاب شفّافاً، موضحاً أن اختيارهم تم بدون أي تدخل، وأن (السستم) رفض الذين لم تنطبق عليهم المعايير.

مضيفاً أن المرحلة الأولى عبارة عن امتحان تحريري يقوم باختبار الذكاء والقدرات العلمية، وقال إن إعلان النتيجة سيكون خلال شهر.