الصحفي ” ضياء الدين بلال” يحلق شعره بالكامل تضامناً مع زميله “هاشم كرار” ويكتب رسالة معبرة

الخرطوم: السوداني

بادر الصحفي ” ضياء الدين بلال” بحلق شعره بالكامل تضامناً مع زميله الكاتب “هاشم كرار” الذي تساقط شعره جراء العلاج الكيميائي.

وكتب “بلال” رسالة معبرة جاء فيها :

حبيبنا هاشم.. لك منا الود والشوق وعطر الكلام.

لك منا فيض الحُب وكل الاحترام وأنت تخوض المعركة بكل صمود وجسارة، باسم الثغر، تلوح بالأماني، وهذا عهدنا بك.

هيِّنٌ تستخفك ابتسامة طفل قويٌّ تصارع الأجيال.

مضيفاً: تضامن أسرتك معك وزوجك الحنون (أماني وضحكتها) بحلق الشعر، قدم أروع لوحة إنسانية عامرة بالالفة والمحبة، هذا غرسك الطيب هاشم الكرار فأنعم بالثمار.

قلت لقدورة الحلاق: خليها على الزيرو فاكتفى بنص الواحد.

والعزيزة دينا خالد تنازلت عن ربع شعرها وقالت لهاشم بصوت خفيض: (إنت ما عارف يا هاشم الصلعة ما بقدر عليها).

وتابع ضياء بقوله: دُم بخير وعلى خير الفارس النبيل.. وأعطي أذنك وقلبك لمحجوب شريف:

كل الجروح بتروح إلا التي في الروح

خلي القلب شباك نحو الأمل مفتوح

سرج الأماني حنون مهر الليالي جموح.