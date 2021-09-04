شرطة السليت توقف ثلاثة متهمين بالنهب على الطريق الدائري

الخرطوم: السوداني

تمكنت مباحث شرطة السليت محلية بحري وبالتعاون مع شرطة الجيلي توقيف ثلاثة متهمين بالنهب على الطريق الدائري بعد كمين ناجح.

وتعود تفاصيل الحادثة ان عدد من المواطنين ابلغوا الشرطة أن مجموعة تدعي انها قوات نظامية تقوم بابتزاز سائقي المركبات بالطريق الدائري ويستقلون عربة بوكس واخري صالون، وافاد آخر شاكي أنهم نهبوا منه مبلغ 40 الف جنيه وضربوه بالسوط.

وكثفت مباحث القسم من العمل الميداني بالطريق الدائري وبتاريخ اليوم السبت وبعد مطاردة المتهمين تم توقيفهم وبحوزتهم مسدس اطلقوا النار تجاه قوة المباحث اصابت العربة ولم يصب احد.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية بعد تعرف الشاكين على المتهمين.