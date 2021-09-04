حكومة الشمالية تدفع بسيارات دفع رباعي للبحث عن شاب تاه في الصحراء بعد فشلها في توفير مروحية

دنقلا: السوداني

دفعت حكومة الولاية الشمالية بثلاث سيارات دفع رباعي اضافية بجانب سيارة أخرى تم إرسالها قبل أيام لمحلية دلقو للبحث عن الشاب، معتز محمد إبراهيم شعيب، الذي خرج منذ أيام من منزل ذويه بمنطقة تاجاب المحس ولم يعد.

وقالت والي الولاية الشمالية بروفيسور آمال محمد عز الدين، إن الخطوة تأتي بعد فشل محاولات الحصول على طائرة مروحية من قبل الجيش أو الشرطة مضيفة أن متحركات فرق البحث تحتوي على أدوات اسعافات أولية وطواريء ومستلزمات البحث في الصحراء.

وأكدت أنها تتابع بنفسها أخبار فرق البحث اولا بأول للوقوف على الأمر آملة في العثور على الشاب معتز وهو في أحسن حال وبصحة جيدة.