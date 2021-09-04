السودان يطالب إثيوبيا بالكفّ عن العداونية في التعامل

الخرطوم: السوداني

أكدت وزارة الخارجية التزام السودان التام بمبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأُخرى.

وطالبت الوزراة فى بيان صحفي اليوم السبت، الحكومة الإثيوبية بالكفّ عن العداونية في التعامل مع السودان، وشجبت فيه ادعاءات الجيش الإثيوبي دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف منشأة إثيوبية.

وقالت الخارجية السودانية بأنها تابعت بكل أسف التصريحات المضللة المنسوبة للجيش الإثيوبي، بشأن ادّعاء دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف منشأة إثيوبية، مؤكدة بأن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وذات غرض مفضوح يهدف لمجرد الإستهلاك السياسي، مشددة على التزامها التام بمبادئ حُسن الجوار .

واوضحت الوزارة أنّ الحكومة الإثيوبية درجت على اقحام إسم السودان بصورة متكررة كلما تفاقمت حِدة أوضاعها الداخلية، مطالبة الحكومة الإثيوبية بالكفّ عن العداونية في التعامل مع السودان والتي درجت عليها طيلة الفترة الماضية، ووقف تكرار الادعاءات التي لا يسندها واقع ولا منطق ضد السودان تحقيقاً لمصالح وأغراض شخصيات و مجموعات محددة.

مؤكدة أن السودان يسيطر على كامل أرضيه وحدوده المعترف بها دولياً مع الجارة اثيوبيا، و لن يسمح بإستغلال اراضيه من اي جهة، وأنّه لا نية له في غزو أرض الغير أو الاستيلاء عليها.