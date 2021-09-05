قال سيتجه للإنتاج الخاص المذيع محمد محمود يستقيل من 106,6

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

تقدم المذيع محمد محمود باستقالته من إذاعة 106,6 التي قضي فيها فترة مقدما لبرنامج (البرلمان) مؤكدا اتجاهه لانتاج عمل خاص على مستوى الميديا، موضحا :(قمت بتقديم استقالتي من إذاعة 106.6وهي تجربة إذاعية أجمل ما يكون بالنسبة لي على مستوى برنامج (البرلمان) هذه الإذاعة متطورة وجميلة إدارة وكوادر. مضيفا 🙁 أرجو تمنياتكم لي بمشوار إعلامي جديد ، شكرا إذاعة 106.6 على هذه التجربة كنتم أحلى ما يكون. وبالنسبة لبرنامج (البرلمان) بالضرورة الإذاعة ستجد من هو مناسب لهذا البرنامج بالتأكيد ، دعواتكم انا في اتجاه إنتاجي الخاص على مستوى الميديا.