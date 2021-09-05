وصول طائرتي مُساعدات من مصر للسودان في مُستهل جسر جوِّي مُمتد

الخرطوم: السوداني

وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم الأحد، طائرتان مصريتان تحملان كميات من مواد الإيواء والأدوية والأجهزة الطبية، في مستهل جسر جوي يتواصل حتى يوم الخميس المقبل، ويتكون من 9 طائرات.

وكان في استقبال الطائرتين من الجانب السوداني، وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، مفوض العون الإنساني نجم الدين موسى عبد الكريم، ووكيل وزارة الصحة السودانية الدكتورة يسرا محمد عثمان.

ومن الجانب المصري، سفير مصر بالسودان حسام عيسى، والقنصل العام المستشار أحمد عدلي وملحق الدفاع العقيد حسام علوان، وطاقم السفارة المصرية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية، إن الطائرتين تمثلان الشحنة الأولى من الجسر الجوي المصري للشعب السوداني في ظل السيول والفيضانات، لافتاً إلى أن السودان سبق أن استقبل مثلها إبان جائحة كورونا وفيضانات العام السابق وغيرها من الوقفات التاريخية للشعب والقيادة المصرية مع أشقائهم في السودان.

وأضاف: “سعيدون باستقبال الشحنة الأولى وستليها طائرات أخرى تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وهذا الدعم مقدر من شقيق إلى شقيقه، ونُحيي الشعب المصري والقيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا العمل والمجهود والحميمية تجاه شعب السودان”، موضحاً أن تلك المواقف تُعزز العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

وأوضح أن هذا الدعم سيكون عضداً وسنداً للسودان في مواجهة الكوارث التي تخلفها السيول وأيضاً في مناطق النزاعات، وسيقابل كل الاحتياجات في مناطق السيول والنزاعات.

من جانبه، قال سفير مصر في السودان، حسام عيسى، إن اليوم شهد وصول الشحنة الأولى من الجسر الجوي المصري الذي يستمر على مدار الأسبوع الجاري ويتكون من 9 طائرات.

وأشار إلى أن الطائرتين اللتين وصلتا اليوم تحملان الأدوية والوسائل الخاصة بالإغاثة بالنسبة للإخوة المواطنين السودانيين الذين تأثّروا بالسيول، لافتاً إلى أن تلك الشحنة والشحنات القادمة ستضم الأغطية والخيام والأجهزة الطبية والأدوية وكلها من المستلزمات الخاصة بالعون الإنساني.

وأوضح أن هذا الأمر يأتي في إطار التعاون الكامل والدعم بين المؤسسات المصرية والسودانية فيما يتعلق بالتعامل مع مصابي السيول، ووعد الشعب السوداني بأن تستمر مصر في الدعم في مختلف المجالات وفق ما تطلبه الحكومة السودانية، وأن تكون لها أولوية لدى الجانب المصري.

وأضاف أن التعاون بين البلدين موجودٌ في كل المجالات، موضحاً أن الجسر الجوي يتكوّن من 9 طائرات وصلت منها اليوم طائرات، ومن المقرر أن تصل طائرات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وطائرة يوم الخميس المقبل، ليكتمل الجسر الجوي الخاص بمصابي السيول.

من جانبه، قال مفوض العون الإنساني السوداني، إن السودان يستقبل اليوم هدية من مصر تتمثل في جسر جوي يتكوّن من 9 طائرات، وصلت اليوم طائرتان منها تحملان مواد إيوائية وعلاجية نحتاجها في مناطق السيول والأمطار.

وأعرب عن شكره لمصر على دعم السودان في كل الملمات، لافتاً إلى أن هذا الجسر يمثل واحدة من التدخلات الإنسانية لمصر الشقيقة من أجل الشعب السوداني.

وقال: “نشكر الإخوة في شمال الوادي على هذا الدعم السخي، ونتمنى أن تتواصل هذه المؤازرة، فما يُصيب الشعب السوداني في جنوب الوادي هو ما يُصيب الشعب المصري في شمال الوادي”.

من جهتها، قالت وكيل وزارة الصحة الاتحادية في السودان، إن الشحنة الأولى من الجسر الجوي المصري تحتوي على كميات من الأدوية، معربة عن الشكر لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية.

ونوهت بالتعاون المستمر والدائم بين وزارتي الصحة في السودان ومصر، والذي يتمثل في مجالات عدة، منها أيضاً مكافحة بعض الأمراض والتدريب وعلاج مصابي الثورة السودانية في مصر، معربة عن أملها في مواصلة التعاون بما يفيد شعبي البلدين.