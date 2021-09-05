معسكر الطنيدبة.. (السوداني) كانت هناك

الطنيدبة : وجدان طلحة

رهوة سملش، كانت تجلس على الارض وتنام طفلتها التي لم يتجاوز عمرها الـ4 سنوات على حجرها، حاولت أن تحميها من اشعة الشمس الحارقة ووضعت الملفحة على وجهها، شربت هي وابنتها (مازا) ورمت القارورة على الارض بإهمال، ارجلها الحافيتان كانتا مخضبتين بالحناء السودانية (والطين) لكنها لم تعره اهتماما، فالامطار التي هطلت منذ 24ساعة لم تجف من الارض، وربما تحتاج لأكثر من هذه الفترة لتجف.

شكوى اللاجئين

المرأة الثلاثينية اوضحت لـ(السوداني) انها جاءت إلى السودان هربا من الحرب التي اشتعلت بإثيوبيا، لكنها لا تعلم متى سترجع، ذرفت دموعا من عينيها عندما قالت أن زوجها قتل في الاحداث الاخيرة، وتسيطر عليها حالة حزن لانها لا تعرف كيف ستعيش هي وابنتها بعد وفاته، خاصة وأن المستقبل يبدو مظلما امامها، وقالت “اكره الحرب التي ابعدتني عن بلدي وقتلت زوجي”.

رهوة تعتبر من بين 21 الف و300 لاجئ اثيوبي بمعسكر الطنيدبة بولاية القضارف، كما قال نائب رئيس المعسكر عيسي كوة، واضاف لـ(السوداني) أن غالبيتهم شباب من الجنسين، يتم تقديم كافة الخدمات لهم، مؤكدا عدم وجود تحديات امنية أو غذائية بالمعسكر.

الا أن بعض اللاجئين الاثيوبيين بمعسكر الطنيدبة شكو لـ(السوداني) من نقص الغذاء احيانا، وطلبوا بلطف عدم ذكر اسمائهم، وأكدوا أن المنظمات العاملة بالمعسكر لا توفر لهم كل الاحتياجات، مشيرين إلى أن الغذاء بالمعسكر تنقصه الكثير مثل اللحمة، لافتين إلى أن الحصة التي يتم توزيعها للأسر لا تكفي لـ(7) ايام.

بيع الغذاء

قبل وصولك إلى معسكر الطنيدبة بمحلية المفازة بولاية القضارف، تجد المواد التي يتم توزيعها داخل المعسكر مفروشة على الارض، ومن السهولة معرفتها لانها تحمل شعار المنظمات التي تعمل داخل المعسكر، وبرر لاجئ في حديثها لـ(السوداني) الخطوة بأن ليس لديهم نقود ويضطرون إلى بيع بعض الغذاء والبطاطين لتوفير الدواء، لانه في احيان كثيرة لا يكون متوفرا، مشيرا إلى أن بعض مواطني المجتمع المضيف يدفعون مبالغ زهيدة رغم جودتها.

امراض في المعسكر

نائب رئيس معسكر الطنيدبة عيسى كوة، اكد وجود أقل من 100 حالة بالكبد الوبائي وسط اللاجئين الاثيوبيين، مشيرا الى انه لم يتم عزلها لأن المصابين متعايشون مع المرض، وقال إن الضغوط النفسية التي يعيشها بعض اللاجئين ادت إلى تسجيل حالتي انتحار.

وأشار إلى وجود 4 مستشفيات بالمعسكر بمستوى جيد تستقبل مواطنين سودانيين من القضارف ومدني، نسبة للخدمة الممتازة التي يقدمها المستشفى.

لكن احدى اللاجئات؛ سوقو تسفاي، قالت إنها تعاني من أمراض في العيون هي وأبناؤها ولم تجد دواء في مستشفيات المعسكر، واضطرت للبحث عنه في خارج المعسكر.

إدارة المعسكر

مدخل المعسكر به منطقة منخفضة جدا، تعطلت بها الشاحنات وعربات اخرى ادت إلى ازدحام كبير، بعض الشباب الذين يبيعون الفواكه وآخرون موجودون بنادي مشاهدة والمطاعم التي أطلق عليها اسماء اثيوبية. كان بعضهم يساعد في محاولة إخراج العربات من (الوحل) وآخرون فضلوا أن يكونوا متفرجين.

راكوبة طولها متر تقريبا وعرضها نحو 6 امتار خصصت كمكتب لإدارة المعسكر، بها كرسي بلاستيك ابيض و(3) كنبات تسع لـ(9) اشخاص، لا يمكن أن تأخذ معلومة إلا بموافقة الادارة .

احد الموظفين اشار إلى غياب الموظفين عن العمل، وقال هذه المكاتب المخصصة لهم فارغة ويمكنكم تصويرها، لكن تأخر حصولنا على اذن للعمل داخل المعسكر جعلنا نرفض هذا العرض لان اخلاقيات المهنة لا تسمح بهذا، رغم انه اكد لنا اننا سنشاهد (بلاوي متلتلة) على حد تعبيره .

ممارسة الزراعة

الطريق إلى المعسكر ليس سهلا، لان مياه الفيضان غمرت الارض واخفت الطريق القومي، المساحات المخضرة تظهر في المناطق المرتفعة .. النساء مهمومات بممارسة الزراعة منذ الصباح، وبعد العصر يستغللن العربات (بوكس) للرجوع إلى قراهن، نائب رئيس المعسكر أشار إلى أن هناك طلبات للعمالة الاثيوبية للعمل بالزراعة اما دائمة او مؤقتة، لكن تم رفض الطلب.

اغلب العربات التي تنقل تلك العمالة متهالكة ولم تستطع العبور بأمان من كثرة المياه فكان مصيرها التوقف، فيما يقوم الرجال بمساعدة السائق في اخراجها من المياه.

بعض المواطنين يخوضون في المياة للعبور إلى الضفة الاخرى، فيما فضل بعضهم عدم ارتداء احذية لاقتناعهم انه في هذه الحالة لا فائدها منها.

قبل دخول المعسكر تشاهد النساء يحملن الحطب على اكتافهن من خارج المعسكر وكذلك البصل وغيره، الطريق من خارج المعسكر إلى داخله بـ(التكتك) بتعرفة 50 جنيها، بعضهم يفضل السير على الأقدام .