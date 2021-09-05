ابو القوانين يبارك إجراءات عمومية المريخ

بارك رئيس المريخ السابق محمد الشيخ مدني اجراءات الجمعية العمومية لنادي المريخ التي انعقدت بحديقة الموردة عصر امس. وقال في تصريحات لـ(السوداني) إن صحة الاجراءات الخاصة بالجمعية العمومية الانتخابية التي انعقدت بحديقة الموردة يعبر عنها في المقام الاول التواجد الاداري والتمثيل الرسمي لمجلس ادارة الاتحاد العام لكرة القدم، لافتا النظر في الوقت نفسه الى أن الجمعية العمومية التي انعقدت بملعب النادي لن توثر على المشهد الانتخابي الذي حدث في حضور الوفد الرسمي لاتحاد كرة القدم، واشار الى أن الحدث الوحيد الذي يمكن أن يحدث للمجلس المنتخب حديثا هو انه قد يواجه ببعض التعقيدات في استلام مهامه، لافتا النظر الى انه يتوقع حدوث شد وجذب لجهة أن هناك مجموعة رافضة للامتثال لما جرى وبالتالي من المؤكد ستحدث مقاومة ولكن في النهاية هذا الامر سيكون لفترة محدودة وفي النهاية يسرى قرار اتحاد كرة القدم.