عمومية ” غامضة” لسوداكال

انعقدت باستاد المريخ الجمعية العمومية التي دعا لها رئيس نادي المريخ آدم عبد الله سوداكال وسط العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات خاصة وان اجراءات الجمعية العمومية شابتها الكثير من التساؤلات واسفرت الجمعية التي انعقدت نهارا فوز سوداكال بمنصب الرئاسة بينما كانت المفاجأة في خلو منصب النائب الاول بينما فاز الصادق مادبو بمنصب نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار، ومدير خيري لمنصب نائب الرئيس للشؤون الرياضية وآلاء أحمد خوجلي لمنصب المرأة وانس نصر الدين لمقعد الشباب ومحمد عثمان محمد سعيد بمنصب المناشط، ونال عضوية المجلس كل من محمد تاجوج وعز الدين حسين فضل، وزاكي الدين الصادق، وعمر نقذ، وأحمد عثمان مختار، وعبد القادر نور الهدي الحاج، واكد سوداكال خلال حديث له على هامش الجمعية العمل على تطوير النادي في السنوات القادمة كما اكد اسقاط التهم التي وجهت له من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة في وقت سابق.