عاجل… المفوض العام للجهاز الاستثماري: الحملة الجارية الآن لها هدف خبيث، يتمثل في قطع علاقات السودان مع العالم الخارجي، خاصة دولة كبيرة وجارة مثل المملكة العربية السعودية