عاجل… المفوض العام للجهاز الاستثماري: الحملة الجارية الآن لها هدف خبيث، يتمثل في قطع علاقات السودان مع العالم الخارجي، خاصة دولة كبيرة وجارة مثل المملكة العربية السعودية

أخبار السودان
By alsudani 0
alsudani
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