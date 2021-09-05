عاجل… المفوض العام للجهاز الاستثماري: الحملة الجارية الآن لها هدف خبيث، يتمثل في قطع علاقات السودان مع العالم الخارجي، خاصة دولة كبيرة وجارة مثل المملكة العربية السعودية

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عاجل… المفوض العام للجهاز الاستثماري: التأخير لأسباب تشغيلية ومصرفية لا يعني الفساد، أين الفساد الذي يتحدّث عنه المتحدثون بلا مسؤولية، واستهتار، وبمحاولات واضحة لاغتيال شخصيات ثورية تساعد في السودان؟
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عاجل… المفوض العام للجهاز الاستثماري: شركة (زبيدة) تحت رعاية الغرفة التجارية السعودية والبنك الأهلي السعودي.. ونحن كسودانيين إذا مُدت لنا يد المساعدة يجب أن لا نعضها عبر الحديث الغَثَّ عن الفساد والصفقات المشبوهة، والناس الذين أثاروا هذا الكلام من الكتاب والفلول معروفون بمواقفهم بالدعاية البِغَيْضَة