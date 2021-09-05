تعرف على أسباب إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين واقتحام مسؤولين من وزارة الصحة البرازيلية الملعب

السوداني: وكالات

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين، التي كان من المفترض إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وتوقفت المباراة بعد بدايتها بنحو 7 دقائق، بعد اقتحام مسؤولين من وزارة الصحة البرازيلية، مطالبين بخروج 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين لضرورة تواجدهم في الحجر الصحي.

يأتي ذلك بشأن اللاعبين القادمين من الدوري الإنجليزي، لضرورة تواجدهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، مما أدى إلى توقف المباراة وخروج لاعبي المنتخب الأرجنتيني من أرض الملعب.

وحرم المنتخب البرازيلي من مشاركة العديد من لاعبيه المتواجدين في الدوري الإنجليزي، لحاجتهم للدخول للحجر الصحي لمدة 10 أيام فور عودتهم إلى بريطانيا، لتقرر معاملة القادمين من إنجلترا بالمثل ودخولهم في الحجر الصحي.

وتواجد رفقة المنتخب الأرجنتيني كل من إيمليانو مارتينيز وإيمليانو بوينديا من أستون فيلا، إضافة إلى كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو من توتنهام هوتسبير.