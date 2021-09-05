أساتذة الجامعات السودانية يعلنون الدخول في إضراب احتجاجاً على ضعف الرواتب

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية “لاجسو” الدخول في إضراب متدرج ابتداءً من غد الإثنين.

وحددت اللجنة العشرين من الشهر الجاري موعدا للإضراب المفتوح حال عدم تنفيذ مطالبهم التي بمنضدة رئيس الوزراء ولم يبت فيها لأكثر من 40 يوما.

وطالبت اللجنة بتطبيق القانون الإطاري لسنة 2018 للهيكل الراتبي الخاص الذي استثنى اساتذة الجامعات والقضاة والمستشارين ووكلاء النيابات وأعضاء المجلس التشريعي.

وكشفت اللجنة أنه تم تطبيق القانون على جميع الفئات المذكورة عدا أساتذة الجامعات مما يعتبر مخالفا للقانون و وللوثيقة الدستورية التي لم تلغي القانون الإطاري للهيكل الراتبي الخاص.

وقال عضو اللجنة د. بابكر حمد عباس في مؤتمر صحفي بمركز “الزول للخدمات الصحفية ” اليوم اننا لجأنا لخيار الإضراب بعد محاولات كثيرة مع رئيس مجلس الوزراء بخصوص تطبيق الهيكل الراتبي الخاص لأساتذة الجامعات السودانية.

وطالب باستثناء أساتذة الجامعات من الخدمة المعاشية إلا في حالة العجز عن العمل وتقييد المعاش الاختياري للعمر 65 .

من جهتها شددت عضو اللجنة دكتورة إيمان مصطفى حمد على ضرورة تطبيق القانون الإطاري للهيكل الراتبي الخاص لجهة أنه الخطوة الأولى لإصلاح العملية التعليمية في البلاد.

وأكدت شرعية الإضراب المعلن وملامسته قضايا الناس , وقالت إنه وجد مساندة من جميع الأساتذة بالجامعات السودانية.

وطالبت بتكوين النقابات العمالية للقيام بدورها تجاه العاملين ، وأشارت إلى ما أسمته بـ التجاهل الكامل لقضيتهم من حكومة الثورة (وهذا ما لا نقبله تماما) ونبهت إلى أنهم لا يبحثون عن الماديات وإنما يبحثون عن مصلحة وكرامة الأستاذ الجامعي .

وقال عضو اللجنة دكتور ياسر عبد الرحمن محمد يوسف أن الأساتذة يعيشون أوضاع إقتصادية صعبة وأشار الى هجرة 11 ألف أستاذ جامعي للخارج، وكشف عن أوضاع مأساوية يعيشها الاساتذة المبعوثين للخارج حيث أنهم لم يتقاضوا منذ أكثر من 20 شهرا (ولا فلسا ) من الحكومة.