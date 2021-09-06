آلية مبادرة حمدوك تقرر فتح حوار جماهيري

الخرطوم: السوداني

قررت الآلية الوطنية لمبادرة رئيس مجلس الوزراء فتح قنوات رسمية للحوار مع جماهير الشعب السوداني بشأن المبادرة بهدف توسيع قاعدة المشاركة وإعمال الشفافية وصولا الى تحقيق اهداف الانتقال الديمقراطي.

وقالت الناطق الرسمي باسم الالية، رشا عوض، في تصريح صحفي، إن اجتماع الآلية المنعقد امس اتفق على توجيه خطاب يشرح للشعب السوداني كل ما احدثته الآلية من خطوات.

وأضافت :” الآلية بحاجة الى التوسع بهدف إحداث التوازن النوعي والعمري”.

وتابعت :” نريد بث روح الامل في الشعب السوداني وان هنالك امكانية العمل للعودة الى الانتقال مجددا”.