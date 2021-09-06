سيول تجرف ١٣ قرية وتخلف خسائر بولاية النيل الأبيض

النيل الابيض: سوسن محمد عثمان

تسببت السيول والأمطار في غرق أكثر من ثلاث عشرة قرية بمنطقة كيلو ثمانية جنوب محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض.

وادت السيول والامطار لوقوع خسائر كبيرة وتلف في المشاريع الزراعية ونزوح أهالي هذه القري إلى مناطق أكثر ارتفاعا.

وقال الأمين العام لمجلس شوري قبيلة نزة وعضو الإدارة الأهلية بمنطقة جودة سليمان جودة، إن السيول تهدد خمس عشرة قرية أخرى بمنطقة كيلو أربعة بمنطقة جودة بما فيها معسكرات اللاجئين الجنوبيين .

واوضح أن هذه السيول هي الأعنف من نوعها حيث بلغ إرتفاعها المترين وعرضها على إمتداد عشرة كيلو متر والتي ربما تقطع الطريق الدولي الرابط بين الشمال والجنوب بمنطقة أبو غراب .

وناشد سليمان جودة الدولة والمنظمات الطوعية المحلية منها والدولية والخيرين المساعدة ومد يد العون في إنقاذ الوضع الذي ينذر بكارثة صحية وبيئية.