فولكر يستبق خطابه أمام مجلس الأمن بلقاء البرهان

الخرطوم: السوداني

استبق رئيس البعثة الاممية (يونتيامس) فولكر بريتس، مغادرته الخرطوم إلى نيويورك لإحاطة مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل بشأن عمل البعثة الدولية بلقاء جمعه مع رئيس مجلس السيادة ،عبدالفتاح البرهان .

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم الانتقال السياسي وتحقيق السلام الشامل والاستقرار بالبلاد.

وقال فولكر بريتس في تصريح صحفي ،عقب اللقاء، إنه بحث مع رئيس مجلس السيادة، سير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية حسب اتفاقية جوبا لسلام السودان، إلى جانب الخدمات التنموية و مسألة التنسيق بين الحكومة السودانية والدول المانحة لدعم الفترة الانتقالية. ووصف فولكر اللقاء بانه كان صريحاً.