مساعٍ لرئيس الوزراء للبحث عن خبراء دوليين لفحص أدلة فض الاعتصام

الخرطوم: الطيب علي

كشف رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل أديب عن مساع من مكتب رئيس الوزراء لإيجاد بديل من الخبراء الدوليين لفحص البينات المادية لفض الاعتصام وتحليلها مثل الفيديوهات والصور والطلقات وسرعتها ومسافتها بعد اعتذار خبراء الاتحاد الإفريقي خلال الأيام الماضية .

وقال أديب فى تصريحات صحفية محدودة إن البينات المادية هذه تتطلب فحصا من خبراء يعرفون كيف يحللونها ويقدمونها للمحكمة وأنه بحسب تشكيل اللجنة يسمح لها بالاستعانة بالاتحاد الافريقي وهذا ما تم وبعد مراسلات عديدة اعتذروا بانهم ليس لديهم قدرة على تحليلها. وأضاف نقلنا الأمر لمكتب رئيس الوزراء والآن يعمل على إيجاد بديل لفحص البينات المادية.

ونفى تعرض اللجنة لأي ضغوط من جهات عليا. وتابع “البضغطنا؛ طوالي بندخلو الحراسة، ايا كان مقامه”.