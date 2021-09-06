وزيرة الخارجية إلى القاهرة بالأربعاء

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: سوسن محجوب
علمت (السوداني) أن وزيرة الخارجية ،د.مريم الصادق سوف تغادر الاربعاء المقبل الى القاهرة ، للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ، الذي يبدأ اعماله الخميس المقبل ويستمر ليومين .
ومن المقرر أن تقدم وزيرة الخارجية خطاباً يتضمن رؤية سياسية للسودان تجاه قضايا المنطقة العربية والعالمية .
وتستبق اعمال الوزراء العرب اجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة يشارك فيها وفد من وزارة الخارجية بقيادة المدير العام للشئون العربية والآسيوية السفير عادل شرفى.

alsudani
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