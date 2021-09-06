مدير الإنتاج بسنار: نعاني من نقص التمويل لصغار المنتجين

سنار: رحاب فريني

كشفت المدير العام لوزارة الإنتاج بولاية سنار المهندس اسماء عثمان، عن تجاوز المساحة المستهدفة للموسم الزراعي البالغ 4 ملايين فدان إلى 5490 فدان تمت منها زراعة 80% حتى الآن.

وأكدت لدى زيارة اللجنة القومية العليا للموسم الزراعي بمجلس الوزراء للولاية، اكدت عدم مواجهة الموسم الزراعي بولاية سنار لمشاكل متعلقة بالوقود وقالت إن الولاية بها فائض من الوقود.

وأوضحت أن المشكلة الوحيدة التي تواجه المنتجين هي التمويل عبر البنك الزراعي لصغار المنتجين بسبب السياسات وضعف سقف التمويل لهذا الموسم إضافة إلى أن البنك يمول كبار المزارعين.

وطالبت بإدراج صغار المزارعين في التمويل لجهة انهم يمثلون اكبر شريحة، وتابعت أن ضعف التمويل لصغار المزارعين بنسبة 72% . وأكدت أن الولاية لا تواجه مشاكل متعلقة بالتقاوى، وقالت “في حال حدوث اي مشكلات فهناك محاصيل بديلة تعوض المزارعين”. وكشفت عن التوسع في زراعة محصول الذرة لهذا الموسم في مساحة اكثر من مليونيْ فدان.

وعن ترتيبات الحصاد كشفت المدير العام للوزارة أن هناك مشكلة في تمويل المرحلة الثانية (الكديب).

وأشارت لرفع المشكلة للمركز والذي وعد بحلها هذه الايام، وطالبت بتوفير معينات الحصاد على رأسها الخيش، مطالبة بعمل مركز لصغار المنتجين لتوفير المدخلات الزراعية.